La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’, Magaly Medina opinó sobre el nuevo enfrentamiento entre Melissa Klug y Yahaira Plasencia que se ha generado tras las declaraciones de la salsera quién señaló estar tranquila porque no es una “quitamaridos”.

En la última edición del programa de ATV, la “Urraca” recordó todos los dimes y diretes entre la “Blanca de Chucuito” y la “Reina del Totó”.

“Melissa y Yahaira han vuelto a sacar otra vez esa batalla en la que se enfrascaron hace varios años. Yahaira soltó la lengua y pensando que no tenemos memoria o que todos sufrimos de amnesia como ella, salió en una entrevista a decir: ‘yo no le he quitado el marido a nadie’ ‘la otra persona ya mostró pruebas’... Melissa dice que no es así, y le recuerda los hechos para que pise tierra”, comentó en un primer momento.

Asimismo, Magaly aseguro que no le cree nada a la interprete de “Cobarde”, pero recordó que la relación entre Melissa y Jefferson Farfán ya estaba atravesando una crisis en la última etapa.

“Bueno, yo no le creo nada a Yahaira Plasencia. Ella ha demostrado en varias oportunidades que evade las preguntas, que nunca contesta con sinceridad y honestidad, y muy pocas son sus respuestas realmente honestas...”, añadió.

“Pero, también, en honor a la verdad hay que decir que la relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán venía deteriorándose poco a poco, sobre todo en la última etapa... Por su puesto, no habían terminado oficialmente hasta que él envió el comunicado... Siempre echamos la culpa a la mujer, un hombre nadie te le quita, ¿él es un corderito que se va cuando alguien lo busque?”, finalizó.

