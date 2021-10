Nilver Huarac, fundador de la agrupación de cumbia “Alma Bella”, se pronunció por la reciente incorporación de Pamela Franco a ‘Puro Sentimiento’. El productor musical expresó su indignación pues la pareja de Christian Domínguez nunca le comunicó de manera formal que dejaría ‘Alma Bella’.

Huarac, expareja de Janet Barboza, reveló que Pamela tiene un “contrato indefinido” con él como su representante artístico, por lo que no entiende su postura.

“Yo esperaba que Pamela me diera una llamada. Yo sí le escribí para ver si continuaba o no en Alma Bella. Y me entero públicamente integraba la agrupación de Christian Domínguez (...) a pesar de que ella tiene un contrato indefinido de que yo soy su manager, el manejador de su carrera artística”, dijo en diálogo con el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Luego recalcó que él fu quien “descubrió” a la actual líder de Puro Sentimiento y la apoyó para que se quede en Lima.

“Yo la traje de Chimbote, sí la descubrí. Fui a Chimbote, la traje a Lima para que pueda trabajar. Desapareció ese día, la ubiqué en un lugar cómoda para que pueda empezar a trabajar y a ensayar con sus compañeras”, sostuvo.

“Yo la descubrí en su 100%, trabajó (conmigo) siete años, la pandemia nos separó”.

Christian Domínguez se llevó a Vania Bludau

Nilver Huarac también reveló que Christian Domínguez se llevó a Vania Bludau cuando ella pertenecía a ‘Alma Bella’. “Estábamos en una gira por Estados Unidos y el empresario que nos contrató nos alojó en un hotel a todos los artistas, entre ellos estaba Christian Domínguez. Después, por ahí me entero que Christian Domínguez la había abordado sentimentalmente a Vania Bludau y se la llevó”.

