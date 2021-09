El modelo venezolano Giuseppe Benignini hará de las suyas en “JB en ATV”. Resulta que hará parodia con “Mascaly” tras protagonizar una acalorada discusión con Magaly Medina en “Magaly TV La Firme”.

Giuseppe Benignini lo anunció a través de su cuenta de Instagram en donde compartió imágenes de su llegada a ATV, su preparación para el scheck y los momentos compartidos con Jorge Benavides caracterizado como “Mascaly”.

Además, Giuseppe Benignini invitó a sus seguidores a no perdérselo, pues al parecer estará muy divertido. “Hoy no se pierdan el @jbjorgebenavides @jbenatv”.

Giuseppe contra Magaly

Días antes, el modelo venezolano Giuseppe Benignini se pronunció luego de que tuviera una acalorada entrevista con la periodista Magaly Medina en “Magaly TV La Firme”.

“Me sentí muy humillado porque en ningún momento me dejó expresarme bien o hablar. Creo que se notó a legua y como es su programa, yo soy un caballero y jamás le faltaría el respeto y dejé que saque todo lo que quería mostrar”.

Giuseppe Benignini también fue crítico con Magaly Medina pues aseguró que ella siempre quiere tener la razón y no deja que los demás se defiendan. “Yo fui para dialogar y contar mi verdad, pero ella se cree dueña de la verdad y no deja hablar. Yo me sentí mal, me sentí criticado. Qué le puedo decir”.

