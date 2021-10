El modelo venezolano y expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, sorprendió en su cuenta de Instagram con una particular publicación.

Giuseppe Benignini se encontraba viendo un programa de espectáculos donde se estaba presentando la cantante de cumbia, Estrella Torres, cuando hizo un peculiar comentario que no pasó desapercibido.

El modelo, a quien también se le conoce como “El Principito”, grabó la televisión donde salía Estrella Torres y dijo: “Ah nooo, qué cuerpito eh”. Incluso la etiquetó.

La cantante, quien hace pocos días debutó como solista en el programa “En Boca de Todos”, no ha respondido nada al respecto, ni compartido la publicación del venezolano.

Estrella Torres quería anillo de Tommy Portugal

La joven de 24 años reveló que tenía la ilusión de casarse con Tommy, sin embargo esto no ocurrió pues el interprete de “Al Fondo Hay Sitio” no se animó a dar el siguiente paso en la relación.

“Cumplimos 7 años de relación el febrero, no se dio en mi caso, pero quedan los bonitos recuerdos”, declaró entre risas para El Trome. Luego agregó: “Obvio pues... quién no esperaba, pero así son las cosas. No le tengo rencor ni nada, influyó un poco, pero el destino es así”.

