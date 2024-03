Greissy Ortega revela que tiene anorexia y denunció a Ítalo Villaseca por no pagar pensión de alimentos

Greissy Ortega reapareció en la última edición del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ para exigir pensión de alimentos a su ahora expareja ítalo Villaseca. Además, la hermana menor de Milena Zárate dio detalles de nuevos maltratos que sufrió por parte del padre de sus hijos.

Como se recuerda, desde que Greysi Ortega terminó su romance con Ítalo Villaseca, se mudo junto a sus tres hijos a Los Ángeles, California. Según contó la exbailarina, su expareja la habría golpeado en reiteras ocasiones y dejado graves marcas en su cuerpo producto de las agresiones.

La hermana menos de Milena Zárate denunció a Villaseca por no cumplir el pago de la pensión alimentaria de sus hijos. Sin embargo, los problemas para Greissy Ortega no terminan ahí, y que la joven le confesó a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que padece una enfermedad incurable.

Greissy Ortega revela que tiene anorexia

“ Me detectaron anorexia avanzada (...) cuando como se me mueve una bolita en la boca de estómago y me duele. El doctor me dice que ya no se curaba, o sea solamente se controlaba ”, contó para ‘Amor y Fuego’

“ Yo el tiempo que empecé con todos los problemas con él (ítalo Villaseca) (...) para mi no existía comida, no existía nada. Vivía con traumas, ahorita tengo depresión ansiedad y ataque pánico ”, explicó Greissy Ortega.





