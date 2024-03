Néstor Villanueva se pronunció ‘América Hoy’ luego de unas imágenes donde se observaba a Susy Díaz comprando los útiles de sus nietos.

El cantante de cumbia afirmó que “está en otras cosas” y recordó que hace más de un año no le dejan ver a los menores.

“ Pregúntale a ella pues amigo porque yo estoy en otras cosas (...) 15 Meses que no veo a mis hijos, 15 meses que no me dejan ver a mis hijos y estoy en problemas judiciales, son 15 meses que vengo yo arrastrando sin ver a mis hijos ”, manifestó.

No obstante, el periodista le reiteró su responsabilidad como padre, pero Villanueva dijo que ya no vive con sus hijos tras finalizar su relación con Florcita Polo, madre de sus hijos.

“ Quisiera contante y hablarte todo, pero ahorita estoy ocupado, voy a aguantarme de hablar de esas cosas, todo está judicializado (¿Sabes al menos qué le pidieron en la lista de útiles?) Pregúntale a ellos, ellos viven con mis hijos, yo no ”, agregó.

