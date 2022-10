El modelo Guty Carrera regresó a nuestro país para anunciar el lanzamiento de su primer libro. En esta oportunidad, el exchico reality reveló el nombre de su primer trabajo, el cual tendrá el nombre: “Ámame que me vas a perder”, famosa frase que se hizo popular durante una discusión con su expareja Alejandra Baigorria.

Durante su participación en ‘En boca de todos’, el hijo de Edith Tapia dio detalles de su primera obra literaria donde mencionará los momentos más complicados que vivió por el año 2016.

¿Qué dijo Guty Carrera sobre su libro?

“Este libro en realidad tiene muchos pasajes de mi vida, el libro se llama: Ámame que me vas a perder (…) Es más está Tula por ahí, pero bueno la verdad es que este libro son pasajes de mi vida, yo en algún momento de mi vida no podía hablar, no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me había puesto, hoy en día ya no la tengo, todo el mundo lo sabe y empecé a escribir porque era una manera de desfogar lo que yo sentía, lo que yo pensaba”, explicó Guty Carrera en un inicio.

“No es un tipo de defensa, es únicamente en primera persona hablar de mi experiencia, de lo que a mí me pasó, de lo que yo sentí. Hemos tratado de que sea un libro de autoayuda. ” , agregó.

“¿Acaso Guty no tiene miedo a una demanda?”, preguntó Ricardo Rondón. Ante ello, el famoso ‘Potro’ sostuvo: “Ustedes se van a dar cuenta si utilizo seudónimos. Lo único que puedo decir es que no es un libro de defensa, de crítica, ni de justificar acciones”.

Guty Carrera se encuentra en Lima

