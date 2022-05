Se despachó con todo. Brenda Zambrano no se guardó nada y le confesó a Laura Bozzo cómo nació el problema con Melissa Loza, expareja de su ahora novio, Guty Carrera.

Y es que todo se habría dado en el reality “La casa de los famosos” de Telemundo, donde la modelo aprovechó para contarle a sobre sus dimes y diretes con la popular ‘Diosa’, a quien tildaron de ser una “persona X”.

“Vamos a ver a la señorita Laura dentro de esa casa, además ahora está pidiendo votaciones para continuar junto a la Niurka, su enemiga. Vamos a ver cuánto le va a durar (...) No se vaya señorita Laura... si tú te cansas y a la primera te vas, les estás haciendo un favor, quédate ahí hasta el final para fastidiar”, adelantó el conductor de televisión Rodrigo González, a quien le llamó la atención la amistad con mantendría con la modelo mexicana y novia de Guty.

En las imágenes de la nota de Amor y fuego se puede escuchar claramente como la ex Acapulco Shore se queja de Melissa Loza por haber hablado de ella cuando estuvo en Guerreros México.

“Ahora le dices algo a alguien y ya te quieren demandar... Yo con la exnovia de mi novio vino a una competencia a México y empezó a hablar de mi novio y de mí... De mí qué tiene que hablar si ni me conoce la estúp***”, dijo la mexicana.

Al escuchar esto, Laura Bozzo no se quedó callada. “¿Quién fue esa? Bueno una ‘X’”. “Sí, una ‘X’, no voy a darle... Y empezó a hablar del reality, y un maquillista me contó el chisme que se expresó muy mal de mí y de Guty, bueno de Guty entiendo porque es exnovio, pero de mí qué tiene que estar diciendo”, agregó Brenda.

