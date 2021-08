Durante el programa ‘Amor y Fuego’ del martes 10 de agosto, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre la demanda que le interpuso Guty Carrera a Alejandra Baigorria por daños y perjuicios tras la acusación de violencia física y psicológica que la modelo hizo años atrás contra su expareja.

Recordemos que el Poder Judicial archivó la denuncia de Alejandra Baigorria, pero Guty Carrera decidió continuar con el proceso legal contra la ‘rubia de Gamarra’. Ahora Daniel Raa, abogado del ‘Potro’ dio más detalles de la demanda.

“No lo volvieron a contratar durante tantos años, y se quedó con el estigma en la opinión pública aparentemente de un supuesto maltratador, cosa que nunca lo fue o nunca se demostró. ProTv y empresas de publicidad de artículos deportivos o de modelaje señalaban expresamente que dejaban de contratarlo por esta situación”, indicó para las cámaras del programa de chismes.

Por otro lado, el letrado también reveló que Guty Carrera le está exigiendo a Alejandra Baigorria la millonaria suma de 529 mil 381 dólares, equivalente en soles a 1 millón 762 mil 838 73 soles por concepto de indemnización.

Según el exchico reality de ‘Esto es guerra’, la rubia daño su imagen, honor y reputación. Además, le ha hecho gastar en los honorarios de su abogado y su defensa legal.

“Después de tres años de investigación se determinó primero que no hubo pruebas sobre la supuesta violencia psicológica porque para la física nunca se adjuntó prueba alguna. Dos fiscales mujeres determinaron en dos instancias distintas, porque la señorita Baigorria apeló, determinaron que no hubo violencia psicológica y que no había pruebas suficientes”, añadió.

