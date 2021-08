Yamillé Ode, hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, continúa en su travesía por los Estados Unidos, país al que viajó hace una semana. La joven de 18 años reapareció desde Washington D. C. (Estados Unidos) para informarle a sus seguidores que se mantendrá alejada de sus redes sociales por un tiempo.

“Sé que he estado desaparecida y quería avisarles que voy a seguir así”, comenzó diciendo en un video de Instagram.

Comentó que las redes sociales la están “saturando” por lo que se tomará un descanso.

“No voy a estar centrándome mucho en las redes (...) siento mucha presión cuando me olvido de subir videos. Espero que los que están de vacaciones tengan unas bonitas de vacaciones, yo estoy tratando de ver mi futuro”, agregó la hija de Mariella Zanetti.

Su mamá, Mariella Zanetti, se desmayó en vivo

Cabe indicar que muchos seguidores de Yamillé le preguntaron sobre la salud de su madre, la exvedette Mariella Zanetti, quien se desmayó en vivo en el programa “En Boca de Todos”. Aunque la joven no se ha explayado sobre el tema en sus redes, sí indicó en muchos comentarios que su mamá está mejor de salud.

“Yamile no está, sí me ha afectado pero tampoco es para desmayarme. No ha sido la causa principal”, había mencionado Mariella Zanetti sobre el viaje de su hija.

