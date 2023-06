El reconocido exchico reality, Gino Pesaressi, compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram para celebrar el noveno cumpleaños de su hija, Gia. En el video, el orgulloso padre resumió los momentos especiales de la celebración, donde estuvieron presentes amigos y familiares. Destacó la buena relación amical que mantiene con la madre de la niña, Mariana Vértiz, quien también fue parte de la celebración.

En la publicación, Gino Pesaressi elogió a su pequeña hija, mostrando su crecimiento y belleza. Expresó su felicidad por verla convertirse en una niña llena de amor, energía y chispa. El mensaje transmitía el amor incondicional que siente hacia su hija y la gratitud por tenerla en su vida.

“Uno no es consciente de cómo pasan los años, hasta que ve a sus hijos crecer. Sé que te lo digo a diario, pero no me cansaré de reafirmar que eres mi TODO y me da demasiado orgullo ver cómo creces siendo una niña llena de amor, energía y con tanta chispa”, escribió Gino Pesaressi en su emotivo mensaje.

El exchico reality expresó su alegría por la persona en la que su hija se está convirtiendo y destacó la importancia de seguir construyendo un vínculo fuerte y positivo juntos. Concluyó su mensaje con un llamado a seguir adelante en esta hermosa travesía paterno-filial: “Gia... simplemente eres la mejor y lo mejor que me pasó. Sigamos así. Juntos”.

La publicación no pasó desapercibida para Mariana Vértiz, madre de Gia y expareja de Gino Pesaressi, quien mostró su felicidad y cariño en los comentarios del video: “¡Qué lindo video papitooooo!”.

El mensaje de Mariana Vertiz

El tierno video y el mensaje lleno de amor de Gino Pesaressi hacia su hija Gia reflejan la importancia de mantener una relación saludable y positiva entre padres separados, priorizando siempre el bienestar y la felicidad de sus hijos.

