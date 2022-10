Las amenazas no cesan para Carlos Álvarez. Hace poco el actor cómico denunció que tras su imitación a la pareja presidencial le llegaron serias amenazas contra su persona.

Ahora el comediante vuelve a utilizar sus redes sociales para denunciar que, Aníbal Stacio, quien protagonizó un escándalo al defender al premier Aníbal Torres durante la última conferencia del gabinete ministerial, realizada en la noche del último domingo, lo ha amenazado luego que el líder de ‘La Vacuna del Humor’ anunciara que lo imitará este sábado.

Pero, ¿quién es este personaje? El periodista Beto Ortiz reveló recientemente como Marco Torres, hijo del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, coordina con el representante de la llamada “prensa alternativa” identificado como Jefferson Atencio Panta.

En su programa “Beto A Saber”, el periodista reveló cómo el hijo del premier, Marco Torres, le enviaba mensajes por WhatsApp a Atencio Panta. “Lo más gracioso es que se les ve coordinando con el hijo de Aníbal Torres. (…) Marco Torres maneja como títeres a estos periodistas” , dijo Beto Ortiz.

LAS AMENAZAS

“Sr. Alvarez, soy Aníbal Estacio acabo de ver su publicación sobre una imitación. Espero que sea respetuosa y le sugiero que tenga mucho cuidado, no me gustaría denunciarlo por difamación. Yo no estoy dispuesto a soportar injurias”, dice el texto que compartió Álvarez en sus redes sociales.

Por su parte Carlos Álvarez no tardó en responder con sarcasmo y lanzó un adelanto de la parodia. “Ahi va el adelanto. Espero que al Sr. le guste. Ya me da miedo tantas amenazas ja,ja,ja”, escribió en su cuenta de Facebook.

