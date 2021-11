Perú derrotó este martes por 1-2 a Venezuela en la décimo cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022, con lo que entró de lleno en la lucha para estar en el mundial y dejó a la Vinotinto prácticamente desahuciada.

Y aunque todo el Perú está de fiesta, un hincha peruano - en específico - tiene doble celebración. Un ilusionado fanático se animó a apostar la suma de S/. 1 mil a a una victoria de la ‘Blanquirroja’ en Caracas.

Sin embargo, también había apostado a una victoria de Uruguay, Colombia, Brasil y Chile. Si se le dan todos estos resultados, le estarían dejando una ganancia de 41 000 soles aproximadamente.

Perú vence 2-1 a Venezuela

Histórico triunfo de Perú en Venezuela

- Con información de EFE

Venezuela, mermada por las numerosas bajas, salió envalentonada y dominó los primeros compases del encuentro con el balón en los pies, pero sin ideas acerca de qué hacer con él. Perú tapó muy bien los huecos mientras esperaba su ocasión al contraataque, aprovechando los espacios que dejaba la Vinotinto al replegarse.

Tras un primer susto, la Blanquirroja consiguió enlazar un buen contraataque en el minuto 17 que llevó el balón a la esquina derecha del área grande, donde André Carrillo lanzó un centro al corazón del área pequeña. Allí lo esperaba Gianluca Lapadula, que se coló entre los defensores venezolanos para anotar de cabeza tras ganar la espalda a unos rivales que poco pudieron hacer por frenarlo.

Peru's Christian Cueva celebrates with Peru's coach Argentine Ricardo Gareca (C) after scoring a penalty against Venezuela during their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the UCV Olympic Stadium in Caracas on November 16, 2021. (Photo by Federico Parra / AFP)

Poco estímulo supuso el tanto en contra para los locales. La Vinotinto, con poco olfato, tuvo más ganas que fútbol y se fueron al descanso por debajo en el marcador. La Vinotinto salió de los vestuarios con las ideas refrescadas y la clara intención de anotar el empate. Lo logró en el minuto 52, cuando el lateral Ronald Hernández, transformado en extremo, llegó por la banda derecha hasta el área rival.

Desde allí botó un centro al corazón del área donde, con una patada más propia de karateka, Darwin Machís anotó el gol del empate. Se desmelenó entonces el equipo local que hizo sufrir a sus rivales pero, de nuevo, no fue capaz de hilar una buena jugada que le pusiera por delante en el marcador. En el minuto 64, Hernández cambió su rostro de héroe por el de villano al cometer una falta en la frontal de su área. Christian Cueva fue el encargado de lanzar la falta con un soberbio zapatazo que chocó en la barrera lo suficiente para desviar el balón y ponerlo muy lejos de las manos del portero Wuilker Faríñez.

Apenas dos minutos después, en los minutos más intensos del partido, Venezuela se plantó de nuevo en los alrededores del área rival, donde Yordan Osorio lanzó un pase que desvió Miguel Trauco con la mano y el árbitro, Bruno Arleu, no dudó en pitar penalti. No obstante, el arquero Pedro Gallese adivinó la intención de Machís y evitó así el gol del empate vinotinto. Con el marcador a su favor y el rival tocado por el fallo de penalti, Perú no fue capaz de cerrar el partido y dominar el juego, y sufrió hasta la última jugada. Los venezolanos no fueron capaces de anotar y el 1-2 cerró el marcador. Con esta victoria, Venezuela se mantiene última del grupo suramericano a cinco puntos de su inmediato predecesor, Paraguay. Por su parte, Perú queda con 17 puntos, a la espera de lo que hagan sus rivales directos.