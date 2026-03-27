El primerísimo actor mexicano Humberto Zurita vuelve a las tablas del teatro para protagonizar, dirigir y adaptar la comedia “El Seductor” que se presentará en el Auditorio del Colegio San Agustín los días 16 y 17 de mayo con dos funciones diarias.

Esta comedia de enredos, que marca su regreso a los escenarios, narra la historia de Carlos, un hombre que convierte el engaño en su modo de vida, acompañado por un elenco estelar que incluye a Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela.

El elenco estelar incluye también a Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela. FOTO: DIFUSIÓN

“El seductor” es una comedia atrevida y moderna sobre las relaciones amorosas, donde el personaje de Carlos, a pesar de sus infidelidades y “mal comportamiento”, resulta carismático para el público.

La obra se presenta como una reflexión sobre el amor, la seducción y las consecuencias de los actos.

Chantal Andere interpreta a la esposa, mientras que Stephanie Salas y Gina Varela forman parte de las conquistas de la trama. La obra cuenta con toques de humor y momentos donde se rompe la cuarta pared para interactuar con la audiencia.

La comedia “El Seductor” se presentará en el Auditorio del Colegio San Agustín los días 16 y 17 de mayo, con dos funciones diarias. FOTO: DIFUSIÓN.

La puesta en escena producida por Gabriel Varela, ha realizado una gira por diversas ciudades de México , Bolivia, Guatemala y ahora llega a Perú.

“El Seductor” es una comedia atrevida, divertida y llena de sorpresas donde las relaciones se complican, las verdades se esconden y los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz.

“El seductor” es una comedia atrevida y moderna sobre las relaciones amorosas. FOTO: DIFUSIÓN

La pre-venta de los tickets para disfrutar del arte de Humberto Zurita y sus compañeras actrices están disponibles en la plataforma digital y módulos de Teleticket con un 20 % dcto con cualquier medio de pago.

Las zonas y precios van así:

Mezzanine Preferencial: s/.105

Mezzanine Vip: s/.146

Golden Lateral: s/.197

Vip: s/.227

Golden Central: s/.259