La cartelera teatral se enciende con “Mi madre, mi novia y yo”, una comedia que mezcla humor, enredos y verdades incómodas en una noche que lo cambia todo. Escrita por Mechi Bove y producida por Bluhaus, la obra nos sumerge en una situación tan cotidiana como explosiva: Fernando (César Ritter) decide celebrar sus 45 años presentando a su nueva novia, Leticia (Milene Vázquez), sin imaginar que los secretos que guarda bajo el mismo techo —literalmente— saldrán a la luz.

Y es que Leticia aún no sabe que Fernando vive con su madre, Victoria (Ana Cecilia Natteri), una mujer con carácter fuerte… y cero intenciones de dejarlo ir. Lo que empieza como una cena aparentemente tranquila se convierte en un campo de batalla emocional donde las verdades, los silencios y las indirectas harán estallar la noche.

Con un elenco de primer nivel, la química en escena entre Ana Cecilia Natteri, César Ritter y Milene Vázquez potencia cada momento de tensión y comedia, logrando una conexión inmediata con el público.

Bajo la dirección de Raúl Zuazo y la codirección de Renato Bonifaz, el montaje propone un ritmo ágil, diálogos punzantes y situaciones con las que más de uno se sentirá —demasiado— identificado.

La obra ha sido un éxito en países como Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, consolidándose como una comedia que conecta con el público a través de situaciones tan reales como incómodas.

La temporada va del 14 de mayo al 28 de junio en el Multiteatro Movistar de Surco, con funciones de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en Teleticket, con preventa por tiempo limitado.

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