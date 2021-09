La bailarina Isabel Acevedo no quiso seguir con la polémica y reveló que no tiene intenciones de alterar la relación entre Pamela Franco y Christian Domínguez.

La popular ‘Chabelita’ quién se encuentra participando en el reality de baile de Gisela Valcárcel aseguro que “ya pasó la página”.

“Jamás he intentado incomodar a alguien, ya he volteado la página y tú sabes los de ‘América Hoy’ son graciosos. Yo siempre que respondo trato de hablar en general... Nunca me refiero a ella, no tendría porque”, comenzó diciendo para las cámaras de América Espectáculos.

“Yo creo que le faltaría principalmente el respeto a mi familia, ellos son los que más sufren, yo ya prefiero pasar la página”, añadió.

Como se recuerda, Pamela Franco reveló que se siente incómoda con el ingreso de Vania Bludau e Isabel Acevedo a la pista de ‘Reinas del Show’ y confirmó que toda esa situación está “afectando a su bebé”.

