Isabel Acevedo fue entrevistada el jueves 24 de marzo de 2022 en el programa “Amor y fuego”, donde le recordaron que el propio Christian Domínguez admitió que el calzón era de su entonces novia, pero aseguró que todo se trató de una confusión.

“Eso apareció en mi carro, en la ropa sucia mojada (...) Mucho después me entero”, dijo Christian Domínguez hace varios años, admitiendo que el calzón era de ‘Chabelita’, pero defendió a su entonces novia asegurando que la trusa se mezcló con la ropa mojada de los ensayos de baile.

“Pero si ahí, en esas imágenes lo aceptó él, o sea, ¿tú dices eso y por qué él dice esto?”, cuestionó Rodrigo González. “Tú dices que él te dijo que no, pero él está diciendo que sí es tuyo”, insistió ‘Peluchín’.

“Claro, lo que pasa es que él me decía que lo tenía en una bolsita y que se había confundido en toda la ropa”, se excusó Isabel Acevedo, visiblemente nerviosa.

“Es que Chabelita, das 25 versiones de un mismo hecho, total ¿era tuyo o no era tuyo? ¿era de una amiga, él te dijo que sí?”, le reclamó Rodrigo González.

“Eso no era mío porque yo en un momento le pregunté por esa trusa, es más, le dice sal a hablar y habla con ella”, respondió Isabel Acevedo. “Eso no es lo que él dice”, interrumpió ‘Peluchín’.

“¿Por qué no dijo ahí que (el calzón) no era de Chabelita?”, preguntó Gigi Mitre. “La verdad no sé, o sea, él me dijo en ese momento y eso es lo que yo me acuerdo”, señaló Isabel Acevedo.

Fuente: Willax Televisión

