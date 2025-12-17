Isabel Pantoja, voz de canciones como “Así fue”, “Era mi vida él”, “Se me enamora el alma”, “Hoy quiero confesarme”, “Marinero de luces”, entre otros emblemáticos temas, vuelve a Lima este 2026 para celebrar su 50 aniversario con un concierto el 27 de abril en el Costa 21, en San Miguel.

El nuevo espectáculo traerá a los escenarios sus canciones recientes y todos sus clásicos que la han llevado a lo más grande de la música.

La puesta en escena de sus shows se caracteriza por los géneros musicales copla, flamenco, tonadilla, zarzuela, la orquesta en vivo y su majestuosa voz que deleita a la audiencia.

Reconocida como una de las figuras más influyentes de la música española, ha lanzado treinta álbumes y ha vendido más de treinta millones de discos. Ha obtenido ciento cincuenta discos de platino y cincuenta discos de oro por ventas de álbumes, tres discos de platino por ventas de DVD y un Disco de Arte otorgado en Puerto Rico en 2023.

Entradas para el concierto

Las entradas para el concierto de Isabel Pantoja en Lima estarán disponibles en la web de Teleticket y preventa exclusiva con cualquier medio de pago con el 15 % de descuento del 18 al 22 de diciembre o hasta agotar stock de entradas (Capacidad limitada).