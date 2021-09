La modelo Ivana Yturbe está pronto de dar a luz, sin embargo se encuentra desaparecida en estos días y explicó el motivo.

Ivana Yturbe contó que su médico le mandó a hacer reposo pues está en la última recta.

“Cada vez más cerquita. Les cuento que ando medio desaparecida, porque mi doc me mando hacer reposo”, escribió.

Ivana Yturbe también es consciente de la nueva etapa que deberá asumir, por lo que dijo que está aprovechando para descansar. “Así que, estoy descansando y aprovechando en dormir todo lo que más adelante no podré. Cuéntenme, ustedes en qué andan?”, agregó.

Ivana Yturbe lloró en vivo

Ivana Yturbe, quien dará a luz a su hija Almudena en el mes de noviembre, rompió en llanto hace unos días al escuchar el emotivo mensaje que le envió su esposo Beto da Silva.

“Él vino a mi vida para cambiarla, para llenarla de felicidad, no puedo estar llorando tanto, estoy muy sensible, perdón. Él me ha dado lo que siempre soñé, mi familia”, dijo en el programa ‘En Boca de Todos’ tras recibir varias sorpresas en su ‘baby shower’.

