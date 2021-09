¡Fuertes declaraciones! Jamila Dahabreh no pudo evitar ser consultada por el programa “Amor y Fuego” sobre sus saliditas con Álvaro Paz de la Barra, el aún esposo de Sofía Franco.

Y es que la modelo al parecer se habría mostrado bastante afectada por las declaraciones de la exconductora de televisión, quien dejó entrever que se habría reconciliado con el alcalde de La Molina.

Todo se dio cuando Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron si iría acompañada del alcalde al evento que estaba promocionando. “No, voy a ir con mis amigas”, comenzó diciendo. “No sé, no le he dicho (a Paz de la Barra). Debe estar ocupado en sus cosas”, agregó.

“No viene al caso hablar de eso. Estoy tranquila, en mis cosas. Hablar de él y lo que diga otra persona... Con todo el tema mediático, he tenido momentos que no la he pasado bien (...) Ya no estamos saliendo. Él está en sus cosas y yo en las mías”, finalizó diciendo tajantemente.

