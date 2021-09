Melissa Paredes, conductora de ‘América HOY’, confirmó que dio positivo al Covid-19, lo que provocó que Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila tampoco se presenten en el programa como medida de precaución.

La actriz contó que el lunes 27 de setiembre le dieron la noticia tras hacerse una prueba antígena. Ahora está esperando que le den los resultados de la prueba molecular.

“Ayer me dieron la noticia cuando estaba en el canal. No podía creerlo, estaba en shock, porque tanto tiempo trabajando y no me había tocado a mi. Es algo que le puede pasar a cualquiera”; dijo preocupada. La integrante de ‘Reinas del Show’ dijo que estaba próxima a recibir su segunda dosis de la vacuna de Sinopharm.

También se mostró preocupada por la situación de su hija Mía, de 3 años.

“Mi hija no tiene absolutamente ningún síntoma. Hoy le vamos a hacer un hisopado de saliva, para ver si ella tiene o no. Lo más probable es que sí porque comparte bastante conmigo. Mi esposo y ella están aislados”, contó Paredes.

Aunque prefiere mantener el buen ánimo, dijo sentirse triste por su pequeña. “Lo único malo es que me parte el corazón escuchar a mi hija al otro lado de la puerta, que quiere estar conmigo”.

TE PUEDE INTERESAR