¡Fuerte y claro! Janet Barboza no dudó en expresar lo orgullosa que se siente de todos los años de trayectoria que tiene en la televisión peruana. Y es que la conductora de ‘América Hoy’ se refirió a los cientos de detractores que tiene, a los que calificó como ‘fans confundidos’.

“Siempre los inicios son difíciles, porque te vas a encontrar con gente que te va a decir que ‘no sirves’. A mí, por ejemplo por el tema del baile, fui negada, y me sacaron de proyectos por no saber bailar”, comenzó diciendo.

“Mis detractores y mis odiadores no son otra cosa que fans confundidos, son los que más me ven, más me siguen, más me chequean, sin ellos no estaríamos en este medio. Tienes que tener de ambos lados, 50 y 50 siempre, los que te aman y los que están confundidos”, agregó entre risas.

Por otra parte, la popular ‘Rulitos’ mencionó que está bastante concentrada en salvar 5 de sus 15 de salones de belleza que tuvieron que cerrar debido a la pandemia.

“Estamos tratando de rescatar algunos los salones de belleza, teníamos 15 y cerramos 10, nos quedan 5 que estamos pataleando para tratar de salir adelante. La situación es muy difícil, peor ahorita con el tema del dólar, así que estamos enfocados a tratar de continuar”, finalizó diciendo para El Popular.

TE PUEDE INTERESAR