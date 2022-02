Se le viene la noche. Martha Chuquipiondo desató la furia de Janet Barboza al llamarla “cara de palo”, por criticar a otras mujeres de la farándula, cuando supuestamente Janet Barboza no habría respetado nada y habría estado con Nilver Huarac al mismo tiempo que su mamá.

La ‘mujer boa’ comenzó por atacar a Janet Barboza por hablar de códigos en ‘América Hoy’ cuando ella no tendría ningún tipo de códigos, ya que habría estado con Nilver Huarac luego de que él estuvo con la mamá de la ‘rulitos’, por ello Janet Barboza le habló en privado a Martha Chuquipiondo.

“Buenas noches Martha, acabo de leer tus difamaciones y es muy lamentable que te expreses así de mí y de mi madre. El día lunes tomaré acciones legales. Has cruzado la línea de buscar prensa con algo muy delicado, espero que uses los mismos medios donde me has difamado para disculparte, de lo contrario iré hasta las últimas consecuencias”, fue este el contundente mensaje que no asustó a Martha.

El escándalo no acaba ahí, debido a que se sumó Fanny Alache a la crítica en contra de Janet Barboza y no solo confirmó lo dicho por Martha, además agregó un pasaje más oscuro que el que contó la ‘mujer boa’: “En las giras, cuando nos íbamos de viaje se alquilaban dos habitaciones, una a nombre de la mamá de Janet y otra a nombre de Nilver Huarac y pues cada quien caía en la cama de él”.

