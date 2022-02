Martha Chuquipiondo, la popular ‘Mujer Boa’, no le tiene miedo a Janet Barboza y la ha retado públicamente a que la demande ante las autoridades. Todo comenzó cuando la exnuera del cómico “Melcochita” aseguró que la ‘Rulitos’ y su madre Raquel Avellaneda estuvieron con el productor Nilver Huárac.

La ‘Mujer Boa’ respondió a Janet, quien la amenazó con tomar acciones legales contra ella.

“Si no me rectificó en mis redes, en mis sitios donde lo he puesto... si quieres proceder, (hazlo) te puedo mandar mi dirección y mi teléfono”, respondió al programa ‘Magaly TV La Firme’.

“De que has estado con Nilver Huarac después de que él ha sido marido de tu mamá, eso es verdad, demuéstrame tú lo contrario”, retó Chuquipiondo a Janet.

Finalmente, dijo que prefiere ir a la cárcel que rectificarse por lo que ha dicho sobre la madre de Janet Barboza.

“Yo no miento, prefiero ir mil veces a Santa Mónica cárcel antes que rectificarme de algo que es verdad. Ella ha estado con el exmarido de su mamá”, acotó.

