Sin pelos en la lengua. Janet Barboza no se calló nada y decidió referirse a las últimas declaraciones que dio Melissa Paredes, al señalar que no iría al set de “América Hoy” porque ya no se lleva con las conductoras.

Por otra parte, la popular ‘Rulitos’ también se pronunció sobre el comentario que hizo su excompañera de trabajo, comparándola con una “bruja” de Halloween. “No necesito ningún tipo de huairuro, soy la perfección de la Virgen de Guadalupe, pero… ¿Quién es Melissa?”, comenzó diciendo.

Frente a ello, Ethel Pozo tampoco se quedó callada, pero primero trató de apaciguar las aguas, diciendo que su examiga es ‘Blancanieves’. “Ni Blancanieves, ni Aurora, si Melissa quiere que me ponga la varita, la escoba”, agregó Barboza entre risas.

Sin embargo, fue la hija de Gisela Valcárcel la que tajantemente comentó que, debido al distanciamiento con Melissa Paredes, a ella si no le gustaría estar presente en un mismo set de televisión junto a la modelo.

“ No vaya a ser que Melissa Paredes sea del clan de Micheille Soifer. Si tú no quieres que estemos en el set, yo feliz me voy a hacer enlaces al mercado, al zoológico, a hacer obras sociales, porque yo tampoco quisiera estar aquí en el set si es que ella viene (...) Jamás voy a ser doble cara, no le voy a sonreír a alguien que no quiero, no puedo. Simplemente no me une nada a Melissa Paredes, no soy hipócrita ”, expresó fuerte y claro la conductora de ‘América Hoy’.

