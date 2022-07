La conductora Janet Barboza dio una fuerte respuesta a Magaly Medina luego que esta se burló del tamaño del anillo de compromiso que Richard Acuña le dio a Brunella Horna.

En declaraciones para América Espectáculos, la ‘rulitos’ señaló que estas burlas solo demuestran los complejos de la gente: “Eso lo hacen básicamente las personas que son absolutamente acomplejadas, que quieren llenar sus vacíos existenciales viendo el lado económico de las demás personas”.

“Como no tienes nada que llene tu vida realmente, te preocupas del lado económico, que si el anillo, que si la rosa, que si esto o lo otro. Es una huachafada y es realmente... da pena que haya gente que se esté ocupando de eso”, sentenció Janet Barboza.

De otro lado, Janet Barboza aseguró que ya eligió los vestidos para las bodas de Ethel Pozo y Brunella Horna: “Ya los tengo, ya los tengo porque Ethel va a tirar la casa por la ventana y Brunella también, o sea, que tengo que estar acorde”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el anillo de Brunella Horna?

“De Richard Acuña uno se espera una pedida de mano espectacular (...) no he podido ver el anillo. El anillo no es un solitario, por lo que veo, pero qué puedes esperar, Richard Acuña le debe haber mandado traer unos 3 o 4 quilates, porque debe ser una roca ¿no? Mínimo, la han hecho esperar tanto a la baby Brune, que debe tener el sortijón que la mano se le cae así”, comentó la ‘urraca’.

“Pero lo que yo veo no es un solitario, es un pequeño brillante al medio y brillantitos pequeños alrededor. Ay, no me digan que le regaló una joyita así nomás”, señaló.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR