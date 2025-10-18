La conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, indica que el futbolista Jefferson Farfán y su pareja Xiomy Kanashiro están pasando por el mejor momento de su relación sentimental e incluso ya estarían planeando su boda religiosa.

“Acaban de cumplir ocho meses, estamos viendo que están luciendo alianzas iguales, sortijas de promesas de matrimonio. A mí me han dateado por ahí que Jefferson y Xiomy estarían buscando la iglesia, donde estarían dándose el sí. Lo de ellos va muy en serio y se les ve súper felices”, precisó la popular “Rulitos”.

La 'Foquita' y Xiomy Kanashiro evidencian anillos que serían de compromiso, en sus fotografías.

Asimismo, Barboza dio a conocer que Xiomy ya conviviría con Farfán e incluso es la que se estaría encargando de la administración de la casa.

“Xiomy es la que se encarga de administrar el hogar de la ‘Foquita’, ve el tema de las decoraciones, paga a los empleados y ve todo lo doméstico. Se ven divinos los dos y estoy emocionada porque a Jefferson le llegó el amor. Están disfrutando al máximo de su relación”, agregó.

En tanto, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro cumplieron ocho meses de relación sentimental y utilizaron sus redes sociales para compartir unas fotografías donde se les ve compartiendo una cena romántica; además, lucen el mismo anillo como alianza de amor.

Janet Barboza en América Hoy

A raíz de esta publicación, en las redes sociales se ha empezado a especular que la parejita hasta se habría casado en secreto.

ALGO MÁS

Jefferson hace poco señaló en su podcast “Enfocados” que ya le tocaba formalizar y que pronto iba a casarse, porque pasaba por un “buen momento”.