Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al confesar que también vivió un terrible acoso mediante redes sociales, tal cual el caso de Johanna San Miguel, quien hace unos días decidió exponer a uno de sus acosadores por medio de sus cuentas oficiales.

Todo se dio durante la última edición de “Más Espectáculos”, cuando la popular ‘Chinita’ lamentó la situación que estaba atravesando la conductora de “Esto es Guerra”, pero también aplaudió el hecho de que lo haya expuesto en todas las plataformas, para que así otras mujeres tomen de ejemplo y no se queden calladas.

“Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Johanna San Miguel, no podemos quedarnos calladas ante esta situación que viven todos los días las mujeres”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la modelo confesó que hace algún tiempo ella vivió una experiencia similar, y que después de muchos años logró encontrar a la persona que la estaba acosando por redes sociales.

“Hace algunos años, había una jovencita que me acosaba y todos los días se encargaba de difamarme por redes sociales y yo logré ubicarla después de 3 años y medio, y yo casi procedo con la denuncia pero no lo hice”, agregó Jazmín.

No obstante, tras conocer la identidad de la joven, Jazmín Pinedo quiso denunciarla en la comisaría, pero fue la propia mamá de la chica quien le suplicó que no lo hiciera.

“Iba a poner la denuncia y su mamá me suplicó que no lo hiciera, y yo entiendo en su papel de madre la frustración en ese momento, pero llegamos a un acuerdo y prometió que no volvería a pasar”, finalizó.

