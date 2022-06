Sin miedo a nada. Jazmín Pinedo se dirigió directamente a Magaly Medina, asegurando que América TV no la habría usado como “títere” para “destruir” a la conductora de ATV.

“Ningún canal se está yendo en contra de usted, soy yo la que tiene la libertad de expresarme. Le respondí para defenderme, he pedido permiso a mi productor, a mi compañero, al canal para poder expresarme. No mienta, si usted siente que yo he movido su piso de esa manera, esa no es mi responsabilidad”, expresó la modelo.

En ese sentido, la popular ‘Chinita’ señaló que todo el descargo que ella hizo contra la ‘Urraca’, solo fue un poco de lo Magaly haría todas las noches en su programa sobre distintos personajes del medio.

“No tengo más que decir, todo ya se ha dicho, se ha expresado. Lo único que esta persona que está paradita aquí le exige es respeto. Le he dado un poco de esa medicina que usted da a diario todas las noches”, agregó.

