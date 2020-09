Las últimas declaraciones de Shirley Arica en el programa de Magaly Medina sobre la tormentosa relación que tuvo con Jean Deza, han sacado más que chispas. Y es que la polémica modelo se solidarizó con Jossmery Toledo y reveló que también fue víctima de maltrato físico por parte del futbolista.

Asimismo, la popular ‘chica realidad’ también confesó que minutos antes de salir al set de la ‘Urraca’, el jugador de Binacional la llamó para tratar de impedir que apareciera en televisión nacional exponiendo detalles de su vida privada.

“Antes de llegar a este programa me ha llamado por teléfono a decirme que me quiere mucho, que piense bien las cosas. O sea, sabe que yo me voy a sentar acá y voy a decir todo lo que sé de él, hasta más, porque él sabe que yo le tengo unas guardadas", manifestó Arica.

"Entonces me ha dicho: ‘ay, yo te quiero’, él no quiere a nadie, nunca me respetó, yo no podría retomar una relación con una persona que nunca me respetó”

