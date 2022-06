El 16 de junio de 2022, América Espectáculos difundió la segunda parte de la entrevista que Jazmín Pinedo hizo al futbolista Jefferson Farfán en su casa. Casi al final, la ‘foquita’ se alejó de la ‘chinita’ y admitió que se había intimidado.

Esto ocurrió luego que la conductora recorrió la habitación de Jefferson Farfán y visitó cada detalle del clóset de la ‘foquita’. Es así que el futbolista pasó a mostrar su gimnasio, sauna y piscina.

Es en este último lugar donde Jazmín Pinedo preguntó por la situación sentimental de Jefferson Farfán. Tras varias preguntas, Jefferson Farfán se fue alejando de la ‘chinita’, quien le advirtió que no “mordía”, desatando las risas del jugador de Alianza Lima.

Jazmín Pinedo: Te cuento mi triste historia ¿no? Aprovechando que ya entramos en confianza, en calor sobretodo, te cuento, pues, voy aproximadamente como tres años soltera, la gente no me cree, siempre me están vinculando con alguien y es bastante incómodo y si yo me siento así, me imagino cómo la debes haber pasado tú hace tantos años porque ¿hace cuánto tiempo estás solito tu corazón?

Jefferson Farfán: Ya ni me acuerdo ya, pero más o menos creo que dos años.

Jazmín Pinedo: Casi dos años soltero ¿y te sientes tranquilo, estás en búsqueda del amor?

Jefferson Farfán: No.

Jazmín Pinedo: Porque eres como una especie de soltero codiciado ¿te sientes así?

Jefferson Farfán: No, para nada.

Jazmín Pinedo: Qué tendría que tener una mujer para conquistar el corazón de Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán: Está complicada la situación, está complicada la situación.

Jazmín Pinedo: ¿Hay algo en específico que busques?

Jefferson Farfán: Yo no busco, eso llega cuando tiene que llegar, sí.

Jazmín Pinedo: Entonces estás tranquilo, no pasa nada.

Jefferson Farfán: Estoy tranquilo.

Jazmín Pinedo: Te molesta que la gente te vincule con algunas personas. A mí, yo estoy acá, mira (harta)

Jefferson Farfán: Ah sí, claro, acá en Perú no se puede hacer nada.

Jazmín Pinedo: Sí, es terrible.

Jefferson Farfán: Yo me imagino que no podemos ni ir a tomar un café porque ya nos van a enamorar, ya.

Jazmín Pinedo: No, seguramente que después de esto puedes ser mi próximo novio.

Jefferson Farfán: De todas maneras.

Jazmín Pinedo: Qué complicado, qué difícil porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo soy de las personas que sí cree que entre un hombre y una mujer puede existir una amistad como la que nosotros tenemos hace muchísimos años, pero qué complicado nuestro trabajo que de alguna u otra forma nos empuja a que se nos relacione con alguien.

Jefferson Farfán: Es lo que hay en el Perú.

Jazmín Pinedo: ¿Estás feliz, entonces? Me da pena verte dos años soltero, voy a hacerte casting para buscarle novia.

Jefferson Farfán: No, por favor.

Jazmín Pinedo: Y si encontraras una mujer, prefieres que sea peruana, o de otro país? Porque nunca te hemos visto relacionado con alguien de afuera y debes tener tu jale.

Jefferson Farfán: Para que veas, para que veas. Es lo mejor, mantener las cosas en privado.

Jazmín Pinedo: ¿Se han dado cuenta que desde que empezamos la entrevista se ha ido alejando de mí, se ha ido alejando de mí y se ha ido alejando de mí?

Jefferson Farfán: Es que me intimida, me intimida.

Jazmín Pinedo: Aquí yo no muerdo, ah.

Jefferson Farfán: ¿No?

