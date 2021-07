¿Cuál es su secreto? Este sábado 24 de julio, Jennifer López celebró su cumpleaños número 52, publicando fotos que la hacen ver como una jovencita de 30 años. La ‘Diva del Bronx’ no tuvo mejor idea que lucir su cuerpazo en un seductor bikini rojo y amarillo para el deleite de todos sus fanáticos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos sus seguidores en Instagram es que una de las fotografías que posteó fue donde se le ve dándose un apasionado beso con el actor Ben Affleck.

Con esta instantánea, la interprete de “Jenny from the Block” confirma su reconciliación con Affleck tras 17 años de haber terminado su compromiso en el 2004.

“52 … what it do (lo que hace)”, fue la breve descripción que escribió la cantante de “On the Floor” en su primer post al lado del intérprete de Batman.

‘Bennifer’ está de regreso

A principios de año su relación con ‘ARod’ se vino abajo luego de que salieran a la luz supuestas infidelidades. Después de acudir a terapia de pareja, la actriz se dio cuenta de que no podía confiar en él y decidió terminar su compromiso.

Lo que nadie se imaginaba era que pocos días después se vería a escondidas con su exprometido Ben Affleck lo que generó tremendo revuelo en la ‘prensa rosa’ de todo el mundo. A raíz de esto, la pareja se ha vuelto inseparable, incluso estarían pensando en comprar una casa juntos.

Lo cierto es que Jennifer López es una de las estrellas latinas más influyentes en todo el mundo y a sus recién cumplidos 52 años continúa deslumbrando con su talento, hermosura, su aparente juventud y sus sonados romances con guapos actores de Hollywood.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO