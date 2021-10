Se puede decir que Sheyla Rojas está triunfando en México, ahora que una conocida influencer azteca buscaría copiar su estilo y ser como ella. Se trata de la mexicana Jennifer Ruiz, conocida como ‘La 69′, quien tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y hace poco se lanzó como cantante.

Fue el programa ‘Amor y Fuego’ el que dio a conocer la existencia de esta influencer, quien se autodenomina a sí misma “la buchona”. En México, la palabra ‘buchona’ se utiliza para identificar a las esposas, novias o mujeres que están relacionadas con un narcotraficante

La modelo fue captada durante un show bailando la canción “Que me dejen coja, sino next”, creada por DJ Peligro e inspirada en el famoso chat de Sheyla Rojas donde hablaba de su ‘amistad’ con Luis Advíncula.

“¿Se parece, no? es una influenciadora mexicana, ¿y cómo saben que es buchona? ella misma lo dice... No la conozco, primera vez en mi vida que la veo, no sabía que existía”, comentó Rodrigo González, quien se mostró sorprendido por el parecido físico con la modelo peruana.

“¿Tú crees que la tenga de referencia? Si (Sheyla Rojas) es nueva en el mercado (...) en lo desafinada puede ser”, agregó el presentador de Willax TV.

Como se sabe, Sheyla viajó en febrero de 2021 a México por una propuesta laboral, pero conoció a su actual novio ‘Sir Winston’ y ahora convive con él en una mansión de Guadalajara.

Sheyla Rojas causa furor: la influencer mexicana Jenny 69 ‘la Buchona’ que quiere ser como ella. Video: Amor y Fuego

¿Quién es Jenny 69?

Jenny 69 es una influencer mexicano-estadounidense. “La 69″ es el tema musical que lanzó Jennifer Ruiz, el cual supera los 4 millones de reproducciones desde el pasado 30 de septiembre.

