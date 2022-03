¡La multiplicó por cero! Jessica Newton viene estando en el ojo de la tormenta pública por un presunto “fraude” que se habría dado en Miss Perú La Pre, donde resultaron ganadores Kyara Villanella Fujimori, Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday.

Y es que al respecto, la organizadora del certamen de belleza prefirió no tomarle mucha importancia a las declaraciones de Marina Mora, quien pidió mostrar los resultados del concurso para evidenciar que no hay ningún tipo de irregularidad.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la madre de Cassandra Sánchez aprovechó el momento para desearle éxitos en su reciente matrimonio con el empresario chileno, Alejandro Valenzuela.

“Felicidades en su matrimonio. Ya era hora que se nos case. Por favor, le deseo éxitos. Este año estoy anti-tóxica, aunque Rodrigo (González) diga que digo las cosas muy sutil, cosa que me encanta... No, no voy a ser ‘rodriguista’”, dijo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Tras estas declaraciones, Rodrigo González corrigió a Jessica Newton. “Lo era (rodriguista). Me seguía y luego me dejó de seguir. Antes no me declaraba y ahora sí. No he dicho que ella diga las cosas de manera sutil, lo que ella hace es decirla por la izquierda. A mí la gente que habla de frente, me encanta”.

