La organización del “Miss Perú La Pre” anunció este viernes 11 de marzo a sus cuatro reinas, siendo Kyara Villanella Fujimori, Gaela Barraza, Alondra Huárac y Mía Loveday las ganadoras del concurso. Sin embargo, el resultado no le cayó muy bien a muchos y es que en redes sociales señalaron que el certamen “estaba arreglado”, tal como aseguró la participante Camila Hernández.

Debido a la accidentada final del certamen, varios personajes de la farándula han salido a opinar sobre el tema y una de ellas fue la exMiss Perú Marina Mora, quien cuestionó el ‘triunfo’ de las “hijas de los famosos”.

“Es una mala coincidencia que hayan sido las hijas de los mediáticos o famosos las ganadoras. En una final de un concurso se debe calificar la empatía, el carisma, el talento en la pasarela, la dicción, la expresión corporal, la fotogenia, la simetría de la candidata (...) Hay que calificar a todas por igual, no por el papá o por la fama que puedan tener ellos. La verdad no sé cuales sean los parámetros de Miss Perú La Pre”, manifestó en el noticiero de ATV Noticias.

“No debería ser que soy hija de (famoso) el que me de una puntuación mayor, eso es un poco lo que está en duda en este concurso ahorita y es lamentable por las mismas adolescentes que han ganado porque de repente se la ganaron en buena lead y están como malográndoles el momento”, agregó.

Por último, la exreina de belleza pidió a Jessica Newton que muestro las puntuaciones para que cesen los cuestionamientos: “Sería bueno que las personas que organizan este concurso salgan a enseñar las puntuaciones, que las hizo ganar o que las hizo pasar en la siguiente etapa porque en realidad las chicas mismas de este concurso se están quejando porque dicen que no asistían a los ensayos, que no respondían bien, que no hablaban bien”, precisó.

