La hermana menor de Flavia Laos, Kiara Laos, se convirtió en tendencia en redes tras anunciar que abrió una cuenta en “OnlyFans”, hecho que fue respaldado por su familia, incluso su madre promociona su contenido en sus redes sociales.

Sin embargo, Magaly Medina no pudo con su genio y soltó venenosas críticas contra la influencer y el contenido que ofrece en la plataforma para adultos. Además para rematar, le aconsejó que “baje de peso”.

¿Qué le respondió Kiara Laos a Magaly Medina?

La joven se mostró muy afectada en su cuenta de Instagram donde rompió su silencio. A través de una sesión de respuestas y preguntas, Kiara Laos aprovechó para responderle a la “urraca”, a quien le pidió que pare con los cuestionamientos porque está atentando contra su salud mental.

“Trato de ser sincera, y no les voy a mentir, eso sí me duele un poco, porque no es que sea un comentario sobre mi persona, que no me importaría porque yo sé que no me conoce; sino de mi físico, que es un tema que ustedes saben que he batallado y sigo batallando bastante. ¡Estoy tratando de ser indiferente a esos comentarios y he hecho bastante progreso!”, señaló la menor de las Laos.

“Pienso que la señora se perdió las historias en las que hablaba sobre mi problema hormonal, y en las historias que comento que me estoy recuperando de un TCA, porque es imposible que la gente hable sobre la importancia de la salud mental, y luego salga a hablar así de otros que públicamente han dicho que batallan con ella. No creo que haya querido echar sal a la herida a propósito, pero no sé. Por lo que me cuentan, qué bueno que no vi la nota y tampoco la pienso ver por mi bienestar”, agregó muy acongojada.

Foto: (Instagram/@kiara_laos).

