Continúan las especulaciones en redes sociales por el supuesto distanciamiento entre Jessica Newton y Magaly Medina, quien hoy retorna a la televisión con una nueva temporada de ‘Magaly TV La Firme’, vía ATV.

Todo comenzó a inicios del 2022, cuando la popular ‘Urraca’ respondió a una seguidora que aseguraba que ella y la organizadora del Miss Perú “ya no eran amigas íntimas”.

En ese entonces, la periodista aclaró que ambas tienen “vidas independientes” y no son “siamesas”, es decir, no andan juntas todo el tiempo. “También tengo amigos a parte de ella que no son públicos como ella y tengo que darles su tiempo”; comentó en Instagram.

Desde allí, la duda se sembró en los usuarios, quienes insisten en saber por qué Magaly y Jessica Newton ya no se van juntas de vacaciones y tampoco comparten fotografías de ellas juntas en sus redes.

¿Jessica Newton y Magaly Medina siguen siendo amigas?

“Sra. Jessica, con todo respeto, pero me parece que está distanciada con la señora Magaly, porque la señora Magaly dijo ayer en sus historias que habían dejado las cosas claras entre ustedes”, preguntó este 31 de enero una seguidora de Jessica Newton, lo que motivó el enojo de la empresaria.

“Con todo respeto te aclaro por enésima vez que no es así, no entiendo cuál es la curiosidad sin ambas hemos aclarado que estamos bien. No hay nada más que decir”, respondió Newton, con evidente frustración.

Sin embargo, la mujer no se quedó callada y agregó que ella pregunta porque se trata de personas públicas. “Disculpe si la hice sentir mal”, comentó.

Jessica Newton explotó: “no me haces sentir mal, es que no entiendo el interés, por qué te preocupa tanto nuestra vida privada, vive la tuya (...) si ya respondió Magaly por qué me vueles a preguntar”.

En lo que va del año, Magaly Medina ya no ha publicado ninguna fotografía con Jessica Newton. Recordemos que era habitual que ella compartieras fotografías o videos de sus reuniones.

En tanto, la última vez que Jessica Newton publicó una foto con la periodista fue el 6 de enero: “la verdadera amistad no se trata de ser inseparables sino de estar separadas y que nada cambie”.

