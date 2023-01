La actriz Johanna San Miguel, preocupó a sus fans, quienes la vieron involucrada en un accidente de tránsito del cual no se brindó más información que el video que difundió el conductor de ‘Instarandula’.

En la grabación se puede ver a Johanna San Miguel conversando con el conductor de un auto plomo que tiene la parte delantera golpeada, sin embargo, no se puede ver con qué chocó, ni se dio a conocer si quien iba de copiloto era la ‘Mamá Leona’ o si era la otra protagonista del choque, es decir, el auto con el que se habrían chocado.

El accidente llamó la atención de algunos peatones, quienes se acercaron a ver cómo estaba el auto, mientras la ‘Chata’ conversaba por la ventana delantera con el chofer del golpeado automóvil plomo, pero cuando se percató que estaba siendo grabada, hizo el gesto de no me grabes y hasta el momento no se ha pronunciado en sus redes sociales.

