John Kelvin: “me siento apenado de que la madre de mis cuatro hijos llegue a este punto”

El abogado de John Kelvin, José Carlos Mejía, fue duramente cuestionado por los conductores del programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre. El letrado se negó a comentar los resultados del médico legista tras el examen al que se sometió Dalia Durán, aún esposa del cumbiambero.

Como se recuerda, el Ministerio Público amplió la investigación contra John Kelvin por la denuncia de abuso sexual que interpuso la cubana. “Me agarró del cabello y me obligó otra vez a tener relaciones y me seguía obligando a que lo mire, que él me amaba, que yo era su esposa, a que lo mire, ‘mírame, por qué no me miras’, y me seguía metiendo puñete”, fue el escalofriante testimonio de Dalia Durán en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Ante la denuncia, el abogado compartió lo que le dijo el cantante en la comisaría.

“Mi patrocinado me ha manifestado que eso es absolutamente falso. Más que sorprendido dice que se siente apenado. Literalmente, él me ha dicho ‘doctor me siento apenado porque la mujer con la que he compartido 13 años de relación sentimental y con la que he procreado cuatro hermosos hijos llegue a este punto’”, sostuvo el abogado en el programa ‘Amor y Fuego’.

Como es público, el 21 de junio la cubana Dalia Durán denunció al músico por el delito de violencia psicológica y el lunes último lo hizo por violencia física. Pero la noche del martes, la víctima lo denunció por abuso sexual.

Por ello, el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, ha dispuesto ampliar la investigación que ya se había iniciado, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia física y psicológica, al delito contra la libertad sexual-violación sexual.

