No perdió el tiempo dentro de prisión, John Kelvin afirmó haber aprendido su lección y todo lo plasmaría en 2 libros que él mismo escribió, dejando asombrados a Gigi Mitre y Rodrigo González por los títulos de sus obras.

“Acá estoy nuevamente y les agradezco a ustedes por darme espacio, yo he compuesto 20 canciones adentro, tengo un grupo de gente que trabaja para mí dentro de la cárcel y escribí 2 libros que los lanzaré el siguiente año”, de esta forma, John Kelvin afirmó que no solo vuelve a los escenarios, además se lanza como escritor.

“Mediático, de los escenarios a prisión”, es el nombre del primer libro de John Kelvin, mientras que el otro se llamaría ‘La casa del jabonero’, Rodrigo González aprovechó para preguntarle si considera justo que él haya estado en prisión y la respuesta sorprendió.

“Fue justo haber llegado a ese lugar, porque yo cometí y lo asumí. Lo acepté, lo asimilé, lo viví, aprendí, no quiero volver a pasar lo que ya pasé, no voy a tener otra oportunidad”, así fue como luego de tantas explicaciones, John Kelvin aceptó haber golpeado a Dalia Durán, pero no haberla violado, tal y como ella relató.

