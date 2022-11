Cabizbajo y aceptando sus delitos, John Kelvin se presentó en el set de ‘Amor y Fuego’, a pocas semanas de haber salido de prisión, afirmando que su lección está aprendida y que pese a todo, hay quienes lo apoyan y se irá de gira internacional en marzo.

Luego de aceptar lo que hizo y contar que la misma noche en la que agredió a Dalia Durán, él había besado a dos mujeres, decidió afirmar que para él tampoco fue fácil lo que pasó: “La vida es dura y fue más dura para mi producto de mis actos”.

El cumbiambero habría aprovechado su tiempo dentro de la cárcel y afirmó que escribió canciones y hasta escribió 2 libros que lanzará el siguiente año: “Acá estoy nuevamente y les agradezco a ustedes por darme espacio, yo he compuesto 20 canciones adentro, tengo un grupo de gente que trabaja para mí dentro de la cárcel y escribí 2 libros que los lanzaré el siguiente año”.

John Kelvin agradeció a los empresarios que aún creen en él y que lo llevarán de gira fuera de Perú: “Me estoy yendo a Europa en marzo, me voy a trabajar a una gira en marzo” y en diciembre comienzan sus conciertos dentro del país, donde pidió que los que no lo quieren, no vayan.

