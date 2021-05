John Kelvin se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras se ampayado ingresando a un hotel con una joven de nombre Stefany Camus. Sin embargo, su aún esposa, Dalia Durán, demuestra con pruebas que el cumbiambero le sigue escribiendo como si siguieran juntos.

“Mientras sus hijos están aburridos en casa, el señor John Kelvin dándose la gran vida en Asia. Cuando no tengas ni un sol veremos qué ‘mosca’ se te acerca. Me das lástima. Next”, escribió en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, la cubana también mostró las diversas palabras de afecto que le escribe John Kelvin por WhatsApp.

“Estoy aquí. No tenía señal amor, no tenía internet”, finaliza el mensaje, al que ella respondió: “Pero según él es soltero. La que no quiere estar con él soy yo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO