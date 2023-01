Jorge Benavides sorprendió a propios y extraños al presentar una secuencia en su programa “JB en ATV”, donde los integrantes de su elenco se dijeron sus verdades al ritmo del nuevo polémico tema de Shakira y Bizarrap.

Sin embargo, el popular cómico no contó con la presencia de su hermano Alfredo Benavides, quien también dio unas cuantas fuertes declaraciones en pleno programa.

Todo se dio cuando ambos hermanos protagonizaron un divertido sketch aprovechando el boom del reciente tema musical de Shakira. “Soy su hermano, nadie me lo quita, claramente vengo por la guita. Ya me dijo cuánto quiero ganar y le dije hermanito quiero ganar como tú, igual que como tú”, se le escucha decir a quien encarna al divertido personaje de ‘El Niño Alfredito’.

Por su parte, Jorge no se quedó callado y le mandó una indirecta a su hermano, pues asegura que solo lo busca “cuando no tiene trabajo”.

“Ya estoy harto, todo el día me llama, claramente no es porque me ama, solo llama cuando está sin chamba hermanito alguna novedad, ya me tiene coju... Ya deja de llamarme pa molestarme ya me tienes coju...”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR