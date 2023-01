Jorge Benavides no se calló nada y se refirió a la abrupta salida de Carlos Vílchez de ATV, quien ahora debutará con María Pía Copello en un nuevo programa en América TV, el cual reemplazará a “En boca de todos”.

Y es que el cómico confesó que la decisión de su amigo y compañero de años, no se debió al hecho de un acercamiento con Carlos Álvarez o porque podría volver a trabajar con él, sino por más un tema económico.

“Si Carlos se ha ido, ha sido por una propuesta muy importante de América, una propuesta económica que a él le interesaba para su futuro. Conversamos y yo lo entendí”, comenzó diciendo el humorista.

En ese sentido, el popular JB resaltó que pese a que ahora ya no trabaja con Vílchez, la amistad sigue y seguirá intacta. “Carlos aparte de ser mi compañero de trabajo, es mi amigo. Hemos conversado, no solo como jefe y empleado, sino como amigos, donde él me dice que tiene muchos sueños en su vida por delante, por adquirir algunos bienes y necesita este trabajo que le están ofreciendo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR