El exviceministro Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, sorprendió a los televidentes al aparecer en el set de “Amor y fuego” este jueves 11 de noviembre luego que su hijo y Melissa Paredes llegaron a un acuerdo de conciliación.

Jorge Cuba administró que nunca quiso que su hijo se case con Melissa Paredes porque era una mujer de la farándula y descartó rotundamente que la haya discriminado racialmente o por ser una mujer de bajos recursos.

“En realidad, como padre, siempre he querido para mi hijo lo mejor, y cuando me refiero a lo mejor es no llegar a este tipo de situaciones como se llegó ahora. Esto, yo como padre, se lo dije a mi hijo, se lo dije a mi hijo”, dijo Jorge Cuba.

Según Jorge Cuba, no presagiaba que la relación iba a terminar así, pero se lo imaginaba por el pasado de Melissa Paredes y sus escándalos en la farándula: “No, no lo presagiaba, Gigi. Todos los casos que se dan de parejas de la farándula terminan en esto, casi todos, por no decir todos”.

Sin embargo, el exviceministro admitió que estos escándalos se dan en el mundo del fútbol: “Es por ambos lados, pero en el caso de mi hijo, tiene una conducta intachable”.

“Esa fue mi recomendación: piensa bien, mira bien, recién la conoces, hace muy poco tiempo”, contó Jorge Cuba, quien reveló que nadie en la familia de Rodrigo quería que se case con Melissa Paredes.

“De ninguna manera (celebró que se case con Melissa), yo se lo dije a él y se lo dije a su familia, a toda la familia, y la familia entera ninguno estaba de acuerdo, se los digo así, ninguno estaba de acuerdo”.

Pese a ello, acudió al matrimonio de su hijo y respetó su decisión:

“Rodrigo es una persona mayor y responsable de sus actos, yo respeto su decisión. Simplemente en su oportunidad, le di mi consejo como padre para que tuviera cuidado y a futuro no se encontrara con una situación como la que se está dando ahora (...) Yo fui al matrimonio básicamente por mi hijo, porque mi hijo se casa una sola vez y por más que yo estuviera disconforme con ese matrimonio, no podía dejar de asistir”.

Padre de Rodrigo Cuba - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

