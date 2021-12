El último sábado 25 de diciembre se llevó a cabo una nueva edición del programa “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional”, donde el imitador de José José, Carlos Burga, llegó a retar al invicto Nino Bravo. Si bien ambos pusieron lo mejor de sí en el escenario, el hecho anecdótico sucedió tras su presentación y fue protagonizado por el jurado del programa.

Y es que Jorge Henderson y Mauri Stern tuvieron un intercambio de palabras cuando ambos daban sus devoluciones a los participantes. Jorge Henderson tomó la palabra y recordó algunos momentos de los cantantes originales, resaltando que las imitaciones son un gran homenaje.

“Lo que pasa es que las anécdotas están buenas, pero llega un momento sobre que le puede servir al concursante para ser mejor”, respondió Mauri Stern, quien también dio algunos consejos a Carlos Burga para mejorar su imitación.

“A mí me importa tres pepinos lo que el señor pueda decir, yo lo único que puedo decir es que yo adoré, adoro y adoraré a José José. Me importa tres pepinos lo demás... Que si ayudo o no ayudo, simplemente estoy diciendo que me parece un gran homenaje lo que está haciendo el señor Carlos Burga”, replicó Jorge Henderson.

Fiel a su estilo, Mauri Stern no se quedó callado. “Pero no le ayudaste en nada, no es que te valga, a mí me vale tres pepinos también, no ayudas a los concursantes. A él le importa un pepino, a mí no”, señaló.





Cabe señalar que tras el empate de los imitadores de José José y Nino Bravo, los integrantes del jurado tuvieron pequeños intercambios en las siguientes participaciones. Mauri Stern aclaró que conversará con Jorge Henderson después del programa.

