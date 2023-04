Josimar se encuentra bastante emocionado por el inicio de su reality “Somos los Fidel”, donde revelará detalles inéditos de su vida familiar. Incluso, hasta señaló que contará todo lo relacionado a la denuncia que le hizo recientemente Gianella Ydoña en el programa de Magaly Medina, donde aseguró que el salsero no le permitía ver a su hijo porque se lo había llevado sin su consentimiento.

“Mi familia y yo estamos felices con el lanzamiento, van a conocer nuestra vida familiar. La disquera fue la que me dio esta idea”, comenzó diciendo el salsero sobre su reality familiar.

En ese sentido, el artista peruano señaló que las críticas hacia él ya no le afectan. Además, señaló que tomará acciones legales luego que la exprotagonista se presentara en varias oportunidades en el programa de la popular ‘Urraca’ para asegurar que, no solo tiene a su hijo sin su consentimiento, sino que también le habría sido infiel con ella a María Fe Saldaña.

“Nos llueven críticas porque no saben la verdadera historia, pero aquí sabrán toda la verdad como familia y pareja. Mucho se comentó, por el programa que tú sabes (Magaly Tv, la firme), que siempre denigra a los artistas, pero aquí verán la realidad (...) No hablo de personas que no tienen nada que ver con mi círculo familiar, ya mis abogados están viendo ese tema con la mamá de mi hijo. Estamos en Estados Unidos y aquí no se puede hablar sin pruebas”, expresó para Trome.

