El cantante Josimar Fidel se encuentra en el ojo de la tormenta luego que una mujer aseguró haber tenido un encuentro íntimo con el ‘rey de la salsa perucha’ en Estados Unidos.

Y es que hace tan solo unos días, Josimar confirmó que seguía con María Fe Saldaña y hasta reveló que la estaba esperando en Estados Unidos.

No obstante, una mujer llamada Diana Noriega (21) declaró al programa “Magaly TV La firme” y admitió que tuvo un encuentro íntimo con Josimar.

“Yo pasé una noche con el rey de la salsa, Josimar... Este encuentro se dio cuando fui festival peruano, llegué cuando Josimar estaba cantando, me pongo a grabarlo en Instagram y lo etiquetó, no pasaron dos minutos y me dice: ‘saludos, ven al escenario’... Me da su número y me manda su ubicación para encontrarnos en el hotel”, contó Lina.

“Cuando llegué comenzamos a chapar, cuando estábamos íntimamente ni siquiera se sacó el polo... He tenido mejores (en la cama), añadió.

Tras la impactante confesión, María Fe Saldaña borró todas sus fotos de Instagram. “Aún no hay publicaciones”, se lee en el perfil de la joven.

