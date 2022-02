El cantante Josimar Fidel sorprendió a propios y extraños al hablar de la relación que lleva con María Fe Saldaña, su expareja y madre de su hija menor.

En diálogo con Magacín 27, Josimar respondió que tienen una relación de padres “maravillosa”. Asimismo, el ‘rey de la salsa perucha’ aseguró que llama todos los días a la pequeña Jeilani, hija de María Fe.

“La relación de padres es súper maravillosa, súper buena. Estoy tratando de construir el mejor lazo, hablo todos los días con mi hija”, dijo Josimar sobre la actual relación que tiene con María Fe.

De otro lado, Josimar reveló que extraña mucho el Perú: “Extraño a mi familia, mis músicos, a mis amigos, mi cama, mi perro, mi gato, mi mueble, mi televisor, mi comida, hasta a la señora que gritaba todos los días para que su hijo vaya al colegio. Extraño todo, mi gente, mi comida, todo. Totalmente todo, la bulla, el bochinche, las juergas. Todo”.

Sin embargo, está feliz de vivir en Estados Unidos, donde está logrando muchas cosas en su carrera:

“Nada de lo que me está pasando en los Estados Unidos me lo imaginé. No pensé en absolutamente nada. No pensé que iba a tener un equipo maravilloso como mi gente de Cerro Music. No pensaba que tendría un representante puertorriqueño. No me imaginaba nada, pero gracias a Dios, él puso en mi camino a estas maravillosas personas que me apoyan día a día en mi carrera y me hacen llegar a donde realmente tengo que estar”, explicó.

