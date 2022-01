¡Fuerte y claro! Jossmery Toledo estuvo como invitada especial en un conocido canal de Youtube, donde se refirió al quiebre de su amistad con Paula Manzanal, quien hace algunos meses atrás la ofendió al decir que “no es una fina” y que por eso no calzaría a ser una “Chica Tulum”.

“Ese tema (Paula) ya quedó cerrado. En un momento, nos veremos las dos y hablaremos sobre eso. De repente ella no lo quiso decir así. No sé qué habrá pasado en su cabeza, tal vez, no ordenó sus ideas”, comenzó diciendo la popular ‘tombita’.

Asimismo, señaló que la expareja de Fabio Agostini no es actualmente su amiga, pero que no tendría problema en saludarla si se cruzan alguna vez. “No es mi amiga. No me hago problemas con nadie, prefiero evitar. Si la veo la saludo, pero nada más”, agregó.

Por otra parte, Jossmery negó que haya tenido una relación formal con el español Fabio Agostini, a quien tampoco considera ni como su saliente. “Yo no estuve con Fabio, es la verdad... Solo fuimos amigos, nada más”, respondió tajantemente.

